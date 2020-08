Water Piushaven barst van de kluizen, fietsen én leven: ‘Kwalletjes zie je alleen in het zuiverste water’

Trommels van wasmachines, betonblokken, winkelwagentjes, fietsen en verwrongen stukken staal. En tja, het blijft toch Tilburg, dus liggen er soms filters van wietkwekerijen op de bodem van de Piushaven.



,,En we vinden heel veel kluizen, groot en klein", glimlacht duiker Ronald Cornelisse. ,,Een paar jaar geleden kwamen we een flinke kluis met daarin compromitterende foto's tegen. Die hebben we aan de politie overgedragen.”



De mens plempt helaas rücksichtslos troep in het water, maar betekent dat ook dat de Piushaven vervuild is? Het is een vraag die zwemmers al jaren stellen. Want gezwommen wordt er toch, al mag het eigenlijk niet.



De gemeente wilde het zwemmen vanwege de populariteit gedogen en faciliteren, maar besloot eind vorig jaar dat toch niet te doen. De scheepvaart maakt het te gevaarlijk en de haven zou voor de zwemmers moeten worden vrijgehouden van obstakels als winkelwagentjes en gedumpte fietsen. ,,Als we gedogen, wordt de gemeente aansprakelijk bij eventuele ongevallen", aldus wethouder Berend de Vries.