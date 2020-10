Waterslurpende sloot op Huis ter Heide ligt dicht, zelfs de woestijntapuit kwam op het zand af

De dwaalgast maakte een tussenlanding. Waarschijnlijk onderweg van het Kaspische Zeegebied naar oostelijk Afrika, het overwinteringsgebied. ,,Die vrachtwagens wierpen nogal wat zandwolken op. We grapten al: dat moet hem bekend voorkomen”, zegt boswachter communicatie Irma de Potter.

Volledig scherm De Heibloemsloot op landgoed Huis ter Heide lag tot voor kort nog open. © Irma de Potter

De reden van het drukke vrachttransport was een karwei waar Natuurmonumenten lang naar had uitgekeken: de demping van de drie kilometer lange Heibloemsloot. ,,Tien jaar geleden sloten we na achttien jaar het werk aan plan Lobelia af, bedoeld om op dit deel van Huis ter Heide de natte hei terug te laten keren. Dan moet je dus water vasthouden. Maar die sloot was juist een waterslurper.” Hij zoog grondwater en de ondergrondse kwelstroom aan.

Boeren die in het gebied nog weidegrond gebruikten waren met die snelle waterafvoer geholpen. Maar sinds die vertrokken zijn is de sloot niet meer nodig. Het dichtgooien ervan is volgens Natuurmonumenten ‘de kers op de Lobelia-taart’.

Volledig scherm Maar nu is de Heibloemsloot dicht. © Irma de Potter

De hoop op een hogere grondwaterstand is nu iets meer nieuw leven ingeblazen. Dat is hard nodig ook, zien ze bij Natuurmonumenten. Een aantal vennen staat na drie zeer droge jaren al een tijdje goeddeels droog.

Het karwei is klaar, het vergde tweeënhalve week. Intussen konden wandelaars het gebied gewoon in, waarbij ze dus wel dat verkeer voor lief moesten nemen. Eerst werd de begroeiing uit de sloot geschraapt en afgevoerd, daarna konden de zandwagens komen.

Volledig scherm Knoflookpad (Pelobates fuscus). © Natuurmonumenten

Het gestorte minerale zand komt uit het gebied zelf: het was destijds bij het graven van vennen speciaal voor dit doel opzij gezet. Al die jaren werd het in depot gehouden. De toplaag, die door agrarisch gebruik zwaar was vermest, is indertijd afgevoerd.

Natuurmonumenten houdt in het Lobelia-gebied nog altijd enkele gronddepots over. Een ervan, aan de oostkant, wordt met rust gelaten. Die is gekraakt door in het gebied uitgezette knoflookpadden. Verscholen onder het zand brengen ze een groot deel van hun tijd door.