‘Waterwenslampions’ in de Piushaven doven snel door regen en wind, toch steken veel mensen een lichtje aan

Waterwenslampions

De aanpalende cafés deden uitstekende zaken. Bij kraampjes konden bezoekers warme chocola, oliebollen en glühwein kopen. En van tijd tot tijd kwamen lichtjes op het water voorbij dobberen. De opbrengst van de verkoop kwam ten goede aan project de Quiet 500, dat armoede in Tilburg bestrijdt. ‘Waterwenslampions’, doopte een van de omstanders de lichtjes. Mensen hadden verschillende redenen om ze te water te laten. Gewoon omdat het mooi en sfeervol was, maar voor anderen betekenden ze meer. "Mijn vader is onlangs overleden", vertelde een jonge moeder. "Ik heb er een gekocht om hem te gedenken."

Ze was er met haar zoontje, dat eigen 'vuurwerk' meegenomen had om mee te knallen: een raketje met een klappertje op de punt. Als voorbijgangers een sprongetje van schrik maakten vanwege de bescheiden knal, stond hij te juichen. Minder gelukkig waren ze over de lange wachttijden. "Het is echt een leuk initiatief, maar een half uur wachten om zo'n kaarsje te kopen is wel heel veel. En voor elke kraam staan lange rijen. De organisatie had meer kramen mogen neerzetten, en over een grotere breedte. Alleen bij de oliebollen waren we zo aan de beurt."