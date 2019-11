Wbam gaat deur na deur voor lege flessen, net zo lang tot hij miljonair is, ‘Je kunt alles bereiken wat je wil’

Sokkel van standbeeld Willem II-clu­bicoon Jan van Roessel beschadigd

17:02 TILBURG - De sokkel onder het standbeeld van Jan van Roessel, dat voor de hoofdingang van het Koning Willem II Stadion staat, is beschadigd. Of er opzet in het spel is, weet de voetbalclub niet. ,,We zijn bezig te achterhalen hoe dit is gebeurd.”