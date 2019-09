We betalen in Tilburg en de Meierij maar weinig belasting aan het waterschap (maar dat kan veranderen)

Ruim negen tientjes per jaar voor iemand die alleen in een huurhuis woont. Een euro of 230 voor een gezin met twee kinderen en een bescheiden koopwoning. De aanslag voor de waterschapsbelastingen die jaarlijks op de mat ploft, is voor de meeste particulieren in de regio van De Dommel lager dan waar dan ook in Nederland. Hoe dat kan? Solide beleid, haast waterschapsbestuurder Vincent Lokin zich dan natuurlijk te zeggen. Maar, eerlijk is eerlijk, we zitten op de Brabantse zandgronden ook relatief hoog en droog. ,,We hebben hier geen grote keringen en dijkverzwaringsprogramma's nodig”, beschouwt hij. ,,Ook zijn onze bouwkosten veel lager dan op kleigrond: we storten beton en we kunnen aan de slag.”



Tegelijkertijd neemt juist op onze hoge zandgronden de onzekerheid over de waterhuishouding toe. De droogte van 2018 hakte erin; het grondwaterpeil is nog lang niet terug op het oude niveau. Voldoende water op de juiste plek krijgen lijkt een toenemende uitdaging te worden. ,,De komende jaren zal het tarief hooguit met een paar procent stijgen; zo hebben we dat al afgesproken. Maar op de langere termijn kan het goed zijn dat we voor extra kosten komen te staan. Juist als het gaat om maatregelen tegen droogte en klimaatverandering, is nu nog veel onzeker. De problemen van 2018 zijn nog relatief vers. Wat dat op de lange termijn betekent voor onze tarieven, is daarom nog moeilijk te zeggen.”