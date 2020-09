‘We hadden dagen met 18 crematies, en toch moest elk afscheid troostvol zijn’

De coronamaatregelen volgden elkaar in maart in hoog tempo op voor de crematoria. Eerst alleen stoelen uit elkaar en geen handen schudden, daarna maximaal honderd gasten. Dit werden er al heel snel maximaal dertig. ,,Dat was het moment waarop we dachten: oh mijn god, wat betekent dit voor de families die afscheid nemen van een dierbare”, zegt Mariëlle van den Heuvel, directeur van Crematorium Tilburg. ,,Hoe kunnen wij het toch zo troostvol mogelijk maken?”