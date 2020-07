‘We hebben blijkbaar een nieuwe golf nodig’

Een goede daad? Of is de halve kilo hennep van het Tilburgse tuincen­trum voor de handel

13:02 BREDA/TILBURG - Is er sprake van 'geen enkele goede daad blijft onbestraft' of waren de aangetroffen drugs bedoeld voor de handel? Het is een vraag waarover de rechter in Breda zich buigt in het kort geding dat is aangespannen door tuincentrum El Amigo. De gemeente Tilburg sloot het pand van het tuincentrum in mei voor zes maanden, maar El Amigo wil weer open. ‘Het gaat niet om illegale drugs, maar om medicinale wiet.’