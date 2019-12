‘We lusse ze gruun’ is rijp om een oudejaarstraditie in Tilburg te worden

Vuurwerk­ver­koop grens­plaats Baar­le-Nas­sau: kneiterhar­de nitraten gaan als warme broodjes

28 december BAARLE - De dagen tussen kerst en oudjaar staan voor veel mensen vooral in het teken van vuurwerk. De verkoop is door de overheid aan banden gelegd en het spul is alleen in deze periode te koop. Liefhebbers weten al sinds jaar en dag dat je net over de grens, bij onze zuiderburen, voor hetzelfde budget meer én zwaarder vuurwerk koopt. En dus trekken ze massaal naar plaatsen als Baarle-Nassau, waar deze zaterdag de verkoop van start ging. Het was een komen en gaan van klanten, maar de sfeer bleef over het algemeen gemoedelijk.