‘We lusse ze gruun!’: muzikale terugblik op een jaar Tilburg. Met artiesten uit de stad

TILBURG - Theatershow 'We lusse ze gruun!’ is terug. Aan het eind van het jaar is dit programma met liedjes, sketches en filmpjes over Tilburgse onderwerpen twee keer te zien in de Concertzaal bij Theaters Tilburg. Het is een muzikaal theatraal Tilburgs jaaroverzicht waar zomaar liedjes over de LOC-Hal, Duncan Laurence (de songfestivalwinnaar is opgeleid in Tilburg) en de bekerfinale van Willem II kunnen klinken. Het publiek mag onderwerpen aandragen. Dat kan vooraf, via de mail.

'We lusse ze gruun! was in 2009 voor het eerst, de stad bestond toen 200 jaar. In 2013, het 013-jaar, was er een tweede editie. Vorig jaar ontstond bij cabaretier en schrijver Frank van Pamelen het idee om het programma opnieuw op de planken te brengen, met een terugblik op het jaar. Mogelijk wordt het een jaarlijkse traditie, maar Van Pamelen vindt het te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.

Volledig scherm Frank van Pamelen © Chiel Eijt

Bekende Tilburgers

Het muzikale theaterprogramma is op zaterdag 28 december en omdat die avond al bijna is uitverkocht is er een extra voorstelling op zondagmiddag de 29e. De nummers met Tilburgse onderwerpen worden speciaal over ‘We lusse ze gruun!’ geschreven. Melodieën zijn geleend van bekende nummers en meezingers. Op het podium staan bekende Tilburgse namen als Karin Bruers, Nol Havens en Hind Hakki. Ook Frans van der Meer (de bedenker van Ferry van de Zaande) is van de partij. Suit Up! is de begeleidingsband, met inbreng van muzikanten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Volledig scherm Karin Bruers © Merlijn Doomernik

Achter de kassa

Talent uit de stad krijgt ook een plekje op de bühne. Zo is er een optreden van Claudy Wolfs en Tiamo Koster. Van Pamelen: ,,Ik las een verhaal over zangeres Claudy Wolfs in het Brabants Dagblad. Daarin vertelde dat ze ervan droomt om op te treden bij Theaters Tilburg. Die droom gaat ze nu waar maken. Tiamo is een jonge zanger, hij is ook bekend van ‘Holland Got Talent’ waar hij danste. Tiamo zit achter de kassa van de supermarkt waar ik kom. Daar heb ik hem gevraagd om mee te doen aan ‘We lusse ze gruun!’".

Volledig scherm Tiamo Koster © Collectie Tiamo Koster

Afterparty

Tiamo Koster (17) zingt Nederlandstalig en is fan van John West. Na het theaterprogramma is een afterparty in de foyer. Daar speelt trio Twips! met Peter Faber. Die accordeonist staat eerder ook op het grote podium.

Tilburgers die een onderwerp willen aandragen voor een lied of sketch kunnen een mailtje sturen naar communicatie@theaterstilburg.nl Als het idee wordt uitgevoerd krijgt de bedenker twee VIP-kaarten.