We schaamden ons dood, onze moeders met krulspelden in, kletsend voor het huis

127 diepe gaten in wegdek van De Noenes in Haaren

8:03 HAAREN - 127 gaten van minstens 10 centimeter diep zitten in 3,9 kilometer openbare weg in buurtschap De Noenes in Haaren. Bewoner Jacob van Kokswijk heeft ze eigenhandig opgemeten. Hij probeert al zo’n tien jaar om de gemeente te bewegen om alle gaten in het wegdek - ook die ontelbare ondiepere - deugdelijk te repareren. Tot nog toe zonder beklijvend resultaat.