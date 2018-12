TILBURG - Twee documenten met namen van alle betrokkenen en een geplastificeerd A4'tje met foto’s van alle toekomstige bewoners van CPO Lindehoeve, verzegeld in een lege fles Schrobbelèr. De tijdcapsule werd gistermiddag onder toeziend oog van enthousiaste betrokkenen in cement gestort.

“We gaan net als in de film ‘back to the future’. We verbinden het heden, verleden en de toekomst met elkaar”, zegt toekomstig bewoner Jacques van der Borght. De monumentale, voormalige boerderij aan de Oude Langstraat wordt de komende tijd grondig gerestaureerd, gerenoveerd en omgetoverd in een woonproject voor ouderen. Een in 2015 door de bewoners zelf gestart initiatief. Op de kavel worden nog eens tien woningen bijgebouwd, de voormalige schuur wordt in originele staat herbouwd als gemeenschappelijke ruimte met in de fundering de ‘vereeuwigde’ tijdcapsule.

Behulpzaam

“Het is ontzettend leuk om te zien hoe behulpzaam iedereen is”, constateert Bernadette van Aalst (84). De oudste bewoonster wordt licht geëmotioneerd, als ze vertelt dat er vasculaire dementie bij haar is vastgesteld en hoe haar toekomstige buren daarop reageerden: “Het was geen probleem, we blijven voor je zorgen, zeiden ze.” Al benadrukt de van oorsprong Rotterdamse wel, dat de bewoners elkaar niet gaan verzorgen, maar wel in de gaten houden.