‘We vermoeden dat u een hond heeft’, zegt de gemeente Goirle, of u wil betalen: ‘Hoezo dat dan? Ik wil geen hond’

Vooral de dochters van Willem de Volder konden er wel om lachen toen hij de brief liet zien die hij in de brievenbus vond. Daarin staat dat er een controleur aan de deur is geweest die niemand thuis heeft aangetroffen. Omdat er dus wel een ‘vermoeden’ is dat De Volder een hond in huis heeft, moet hij dat aangeven. Zodat hij belasting kan betalen. ,,Mijn dochters weten hoe ik tegenover honden sta. Ik ben niet bepaald fan. En als bij ons iemand aanbelt dan doen we gewoon open, we gaan niet blaffen”, zegt hij met een knipoog.