‘We zijn wel lief genoeg geweest, denk ik’: zelfvertrouwen én zenuwen voor de Sint in Tilburg

Twee vrouwen (24 en 26) opgepakt na vechtpar­tij in centrum Tilburg: ‘Ze werden al vechtend uit het café gezet’

TILBURG - Een 26-jarige vrouw uit Roosendaal en een 24-jarige vrouw uit Waalwijk die elkaar in een café in de haren vlogen, zijn vrijdagnacht aangehouden op de Korte Heuvel in Tilburg. Het duo bracht de nacht door in de cel.

10:35