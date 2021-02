Webcamafperser Aydin C. in zaak Amanda Todd uitgeleverd aan Canada

Webcamaf­per­ser Aydin C. gaat ook in Canada voor 'onschuldig'

16 november Aydin C. is niet in plan in Canada in ruil voor een lagere straf schuld te bekennen als hij daar wordt berecht voor de afpersing van Amanda Todd, het vijftienjarige meisje dat in 2012 na jaren van digitale stalking zelfmoord pleegde. Dat stelde zijn advocaat Robert Malewicz voor het gerechtshof in Amsterdam.