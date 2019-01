Wederopstanding van BOeMS. Musicalvereniging uit Tilburg is weer springlevend en speelt 'Shrek’

Na de uitvoering van ‘Cabaret’ in 2016 zat musicalvereniging BOeMS in zwaar weer. Er waren financiële zorgen en leden vertrokken. Het was de vraag of BOeMS, de Brabantse Operette en Musical Spelers die veertig jaar geleden is ontstaan, nog grote producties zou maken. Inmiddels gaat het de Tilburgse musicalvereniging weer voor de wind. Er zijn dertig leden, onder wie twintig nieuwe, en vanaf vrijdag spelen die in ‘Shrek’. De voorstelling is vier maal te zien en daarvan zijn al drie voorstellingen uitverkocht.

BOeMs is een musicalvereniging met een grote reputatie en een lange historie. Het gezelschap debuteerde in 1978 met ‘Viva Mexico!’ In 2010 bracht de vereniging ‘Titanic’ in Theaters Tilburg. Dat was een megaproductie. Andere musicals waren klassiekers als ‘Hello Dolly’, ‘Zorba’ en ‘Anything Goes’.

Onzekere tijden

Marieke van Bommel is al negentien jaar lid. Ze maakte de hoogtijdagen, maar ook het dieptepunt mee. ,,Na ‘Cabaret’ zijn veel mensen vertrokken. Om allerlei redenen.Het was een onzekere tijd. Crisis, en dan besparen mensen op cultuur. Dat merkten we aan de kaartverkoop. Nu hebben we twintig nieuwe leden, we hebben een nieuwe voorzitter en een nieuw artistiek team. Het is onze wens om weer elke twee jaar een grote musical te maken. In de zomer maken we een kleine productie.”

Traditie

Met de musical ‘Shrek’ wil BOeMS laten zien dat iedereen een beetje freaky is en dat daar niets mis mee is. Dat iedereen mag zijn wie die is. In de familievoorstelling komen onder anderen een travestie wolf en een punky roodkapje voorbij. BOeMs heeft een traditie om de musicals bij Theaters Tilburg op te voeren, maar omdat elk dubbeltje moet worden omgedraaid is noodgedwongen uitgeweken naar de zaal van Jan van Besouw in Goirle Tilburg mist na de sloop van MIDI een zaal van die omvang. Overigens blijft het de wens van BOeMS om in de toekomst weer in de schouwburg te spelen.