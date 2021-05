Week tegen mensenhandel: ‘Een nagelstudio? Ja, ook daar vindt uitbuiting plaats’

Hoogleraar mensenhan­del: ‘Slapen op de grond, is dat arbeidsuit­bui­ting?’

22 mei TILBURG - Arbeidsuitbuiting gebeurt onder onze ogen, stelt hoogleraar Conny Rijken. Ook in Tilburg, ook in Brabant. Maar we zien het bijna niet. ,,Het is een grijs gebied. Wat accepteren we en wat niet?”