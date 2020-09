Weer beweging in ‘draaiende deur’ bij de LocHal

Het is de opzet dat dit jaar, uiterlijk 2021, de knoop wordt doorgehakt over het bewegend kunstwerk bij de entree van de LocHal aan de zijde van de Brokxlaan. ‘De Deur’ (werktitel) is ontworpen door Pien den Hollander. De hoop is gevestigd op een bijdrage van het Mondriaan Fonds, dat is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed.

Lees ook PREMIUM Bij de LocHal: Na het Draaiend Huis krijgt Tilburg nu de Draaiende Deur Lees meer

Massief staal

Pien den Hollander ontwierp een stalen poort (4 bij 4,5 meter) , hangend aan een kraan De poort beweegt langzaam door de smalle gang bij overdekte entree. De kunstenares liet zich inspireren door massief staal en de treinen die ooit in die LocHal aan grote kranen hingen. De deur komt ‘s morgens in beweging en gaat traag naar achteren. Bezoekers die uit de hal komen zullen ervaren dat de deur een andere positie heeft dan bij het moment van binnengaan.

Het kunstwerk wordt deels betaald door de Bibliotheek, Kunstloc Brabant en Seats to Meet, dat zijn de gebruikers van de LocHal. Ook de stad en het Prins Bernard Cultuurfonds leveren een bijdrage. Bovendien was er een crowdfunding.

Haalbaar

Volgens Netty van de Camp van Kunstloc is er enthousiasme over het artistieke ontwerp, de onzekerheid zit hem nu nog in de financiële haalbaarheid. ,,Er is een aanvraag bij het Mondriaan Fonds in de maak. Daar is de hoop op gevestigd.”

Afgelopen maanden lag het voorbereidende werk voor het kunstwerk stil vanwege de coronacrisis. Alle aandacht ging naar het loket waar Brabantse kunstenaars en theatermakers de helpende hand wordt toegestoken.

Met de rolstoel naar binnen

Van de Camp: ,,Het ontwerp van Pien de Hollander is tegen het licht gehouden en op enkele punten aangepast. Dat is het gevolg van de veranderende entree bij de LocHal. Bovendien willen we natuurlijk dat mensen in een rolstoel straks ook goed naar binnen kunnen.” Eerder schatte de kunstenares de kosten van het werk op om en nabij 50.000 euro. Nu alles is doorberekend is dat bedrag iets gestegen.