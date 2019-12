Weer domper fietstunnel Stappegoor: maanden later open

Hoe het Feest van de Lange Nacht in Moergestel in geweld ontaardde: organisa­tie, beveili­gers en politie niet op één lijn

13:13 MOERGESTEL - Het Feest van de Lange Nacht, dat eind oktober in Moergestel in geweld ontaardde, moet volgend jaar alleen nog jongeren boven de 18 jaar toelaten. Dat is een van de aanbevelingen van Noud Derks, de oud-gemeentesecretaris van Tilburg die in opdracht van burgemeester Hans Janssen de ongeregeldheden onder de loep nam.