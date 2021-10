Weer een bedrijf meldt zich voor Wijkevoort in Tilburg: logistiek dienstverlener Ingram Micro wil er verder groeien

,,Wijkevoort is noodzakelijk voor de groei die wij voor ogen hebben”, aldus directeur Jaco Knetemann tegenover Tilburgse gemeenteraadsleden. Het Waalwijkse bedrijf heeft vele opdrachtgevers voor wie het in grote hallen alle logistieke handelingen organiseert en uitvoert. In deze regio zijn dat onder meer bol.com in Waalwijk en De Bijenkorf en Decathlon in Tilburg. Een dergelijke klant is volgens Knetemann nog niet in beeld voor de locatie Wijkevoort. ,,Maar we willen wel de mogelijkheid kunnen benutten die binnen te halen.”