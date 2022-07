Weer een dode op de N65: wat had ‘Truifel’ vlak na zijn 20e verjaardag kunnen redden?

Kapotte ruit op 100 meter hoogte moet bungelend aan touwtje vervangen worden

TILBURG - Twee ruiten bovenin flatgebouw de Stadsheer zijn al even kapot, want er is een probleempje: het nieuwe glaswerk past niet zomaar in de lift. Dus hangen daar dinsdag mannen te bungelen aan touwtjes op bijna 100 meter hoogte, pogend de ruit van buiten af te plaatsen.

12 juli