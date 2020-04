Weer een godshuis gered in Tilburg: co-living in de Vredeskerk

Leegstaan­de Willem II-kazerne kwam toch weer goed van pas, ‘Blij met een bed en douche’

21 april TILBURG - Een eigen kamer met bed en douche, drie maaltijden per dag én gratis wifi. Veel van de dak- en thuislozen die momenteel in de Willem II-kazerne worden opgevangen hebben het wel eens slechter gehad. Maar niemand zit voor zijn plezier in een noodopvang.