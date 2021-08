Wéér een muurschildering: illustrator Ilse Weisfelt wekt ‘Witte Bioscoop’ tot leven

Aan de Capucijnenstraat komen verleden en heden samen, Weisfelt maakt een tekening van een decor met daarin twee geliefden. De schildering verwijst naar de historie van de voormalige brandweerkazerne iets verderop, vertelt de illustrator vanaf de steiger. ,,Ik dook in de archieven, de kazerne was vroeger een bioscoop en daar kwam ik verschillende verhalen over tegen.” Voor de eerste schildering baseerde ze zich onder meer op de ‘eerste date’ van bioscoopbezoekers.

Witte Bioscoop

De bioscoop waarover Weisfelt het heeft, was de ‘Witte Bioscoop’ die in 1913 de deuren opende. De Witte Bioscoop was een katholiek initiatief, vandaar het witte, het maagdelijke. Het doel was om goede films te brengen van ‘Roomsch Katholieke signatuur’.



Mensen gingen sowieso naar de film, het was heel erg populair. Maar zo kon de kerk ervoor zorgen dat mensen naar ‘nette’ films keken. Een jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit en werd het gebouw bezet door Nederlandse militairen. Later was het nog even een bioscoop, voor het de brandweerkazerne werd.