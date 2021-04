Wéér een nieuwe blikvanger: gigantische struisvogels aan de Willem II-straat

De nieuwste schildering van de stad komt dit keer niet uit de gemeentelijke koker, maar is van de ondernemers van pizzabar Rijslust. Waarom het er komt? ,,Omdat het supervet is”, zegt Kim van der Hoff. Ze lacht. ,,Gewoon omdat het mooi is. We waren hier al heel lang mee bezig, zo’n anderhalf jaar, maar konden niet vinden wat er op moest. Tot we met Paul in gesprek raakten.”



Watty maakte tussen de 20 en 40 schetsen, schat hij. ,,Ik wilde iets met reizen doen, omdat de pizzabar met dat thema werkt. En het logo van Brouwerij het IJ zit (de financierder van het project -red) sluit daar mooi bij aan, daar zitten struisvogels in.”



Op dinsdag begon de kunstenaar met werken en hij verwacht dat ‘ie nog tot in het weekend bezig is. Watty is lekker bezig zo: onlangs legde hij de laatste hand aan een schildering bij de Hoogvensestraat. Die was ook al gigantisch.