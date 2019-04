Wéér een straatrace op Cityring in Tilburg: ‘Wegpiraat reed met extreem hoge snelheid’

Back to Den Boogaard: nostalgie troef in de dorpsdisco van Moergestel

7:00 MOERGESTEL - Dion Schepens is al een jaar of dertig samen met zijn Annita. Het begon met Lessons in Love. ,,Ik zag een mooi meisje op de dansvloer en vroeg via de microfoon of ik wat lessen in de liefde van haar kon krijgen.” Waarna Schepens als dienstdoende dj de hit van Level 42 door Den Boogaard liet schallen.