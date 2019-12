Weer enorme vondst zeer gevaarlijk vuurwerk: 50 kilogram cobra's en nitraten liggen in Tilburgse woning

Meerdere vondsten zeer gevaarlijk vuurwerk

Vrijdag vond de politie 75 kilogram illegaal vuurwerk in een auto, terwijl er een jong kind op de achterbank zat. De auto was op weg richting Oss vanuit Wijchen. In de auto zaten twee volwassenen. Een 32-jarige man uit Oss en een 30-jarige man uit Den Bosch.



Diezelfde dag raakte een 17-jarige jongen lichtgewond door illegaal vuurwerk. Na het ongeluk begon de politie een onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk. Dit leidde zondag tot de vondst van de kilo’s illegaal vuurwerk. Het werd aangetroffen bij iemand die tijdens het incident aanwezig was bij de 17-jarige jongen. Er is in totaal 9 kilo ontdekt, waaronder 29 shells en cobra’s.