Weer geen kermis in Riel, maar feest komt er wel

Net als vorig jaar gaat ook dit jaar de kermis in Riel niet door, maar dat weerhoudt café Kerkzicht er niet van om toch een groot feest te organiseren. 750 bezoekers per dag zijn er in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 september welkom op het Dorpsplein voor het Schlecker After Summer Festival, met onder meer The Partysquad en Zanger Kafke op de programmering. ,,Die naam slaat nergens op, maar het klinkt wel lekker”, zegt Franco Lemans van café Kerkzicht.

Die bezoekers moeten zijn getest of gevaccineerd, zodat ze zich binnen de hekken niet aan 1,5 meter afstand hoeven te houden en ook geen vaste zitplaats hoeven in te nemen. ,,Ik ben blij dat we voor de gemeenschap iets kunnen organiseren. De jeugd staat te springen, maar de ouderen ook”, denkt Lemans.

Vreemd

,,We doen altijd iets met de kermis. Artiesten, een podium”, vervolgt Lemans, die vorig jaar op het terras van zijn café honderd mensen mocht ontvangen. ,,Nu mag ik op het terras helemaal niks tot 20 september. Dat heeft te maken met de horecavergunning. Maar als ik de straat oversteek, mag ik ineens wel 750 mensen kwijt. Vreemd.”

Lemans heeft het idee dat de kermis van Riel niet al te hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente Goirle staat. ,,Natuurlijk is er sprake van coronamaatregelen, maar de gemeente Goirle zit financieel in een lastig parket. Misschien zijn ze bang dat de kermis te veel geld gaat kosten als er ook toegangspoorten en beveiliging nodig is voor slechts vijf attracties, die misschien ook nog niet de hoofdprijs betalen.”

Niet veilig

De kermis stond geagendeerd voor 18 tot en met 21 september, maar volgens de gemeente Goirle was het niet mogelijk om de kermis in Riel onder de geldende coronamaatregelen veilig te organiseren. ‘De kermis is een evenement waarbij slechts een beperkt aantal bezoekers aanwezig mag zijn per vierkante meter. Ook moet er een looproute zijn, met voldoende ruimte voor bezoekers. Dit is in Riel helaas niet mogelijk’, staat te lezen op de website van de gemeente.

‘We begrijpen dat dit voor inwoners, horeca en kermisexploitanten een tegenvaller is. Maar de veiligheid van onze inwoners staat voorop’, schrijft locoburgemeester Johan Swaans. ‘Uiteraard hopen we dat de situatie volgend jaar anders is, zodat de Rielse kermis dan wel door kan gaan.’