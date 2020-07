Weer geluidsoverlast bij sloop Van Besouw

GOIRLE - De afvoer van sloopmateriaal op het voormalige fabrieksterrein van Van Besouw in Goirle is deze week opnieuw stilgelegd. Dat bevestigt burgemeester Mark van Stappershoef. Een puinbreker veroorzaakte veel geluidsoverlast.

In de omgeving zijn melders geplaatst die een signaal doorgeven als de maximaal toegestane trillingen wordt overschreden. Dat is meerdere malen gebeurd. Als er teveel geluidsoverlast is dan trekt de buurt steevast aan de bel. Dat is ook nu weer gebeurd

De puinbreker is na de klachten verplaats en staat nu achter de berg materiaal. Het werk is weer hervat. ,,We zitten er bovenop", zegt de burgemeester.

Volgens buurtbewoner Ger Houben zijn de lijntjes met de gemeente kort en wordt er nu snel ingegrepen. We verwacht hij dat de geluidsoverlast toeneemt als de hoop met puin door het werk lager wordt. De sloopwerkzaamheden zouden in eerste instantie enkele maanden in beslag nemen, maar Houben vermoedt dat het werk meer dan een jaar zal duren. De sloop is in september 2019 begonnen.

Volledig scherm De puinbreker bij Van Besouw in Goirle © Ger Houben