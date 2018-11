Weer ging het fout: waarom de middenberm van de Letschertweg geen vangrail heeft

‘Kutwouten’ zegt hij nooit tegen agenten, ‘flikkers’ wel

8:00 TILBURG/BREDA - Hij weet het zeker: Rik S. uit Tilburg heeft nooit ‘kutwouten’ naar twee agenten geroepen. ,,Dat woord gebruik ik niet.” Hij vindt het dan ook ‘belachelijk’ dat hij daarvoor is opgepakt die nacht afgelopen augustus. ,,Dan laten ze me nog bijna een uur wachten en dan rijden ze me naar Breda. Daar was ik het niet mee eens. In mijn optiek een belachelijke actie.”