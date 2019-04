Weer grote storing met verkeerslichten in Tilburg: verkeersregelaars op twee belangrijke kruisingen

Het gaat dit keer om een storing in het systeem, mogelijk veroorzaakt door blikseminslag. Al wordt nog gezocht naar bevestiging van die aanname. Het is in elk geval een andere oorzaak dan vorige week bij de kruising tussen de Ringbaan-West en de Hart van Brabantweg het geval was. Daar reed een automobilist tegen een kastje aan waarin de elektronica van de verkeerslichten was geplaatst. Het duurde een week voordat de gemeente Tilburg die storing had verholpen.