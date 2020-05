Weer naar school zorgt voor blije gezichten én twijfels, ‘Nemen ze het virus nu mee naar huis?’

Rustiger dan ooit in klasloka­len: Niets is normaal op deze eerste schooldag

20:09 Terug naar 1980, zo voelt de indeling van het klaslokaal soms een beetje voor schooldirecteur Jos Montulet. Individuele tafeltjes en stoeltjes staan ver uit elkaar op basisschool De Sporckt in Tilburg. Maar voorlopig geeft het niks, er is vooral opluchting en blijdschap dat de school weer draait. ,,Nu eerst rustig opstarten, zodat we straks kunnen kijken waar de kinderen in de ontwikkeling zijn gebleven.”