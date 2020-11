Wéér nieuwbouw, want Tilburgse webwinkel Gereedschapcentrum groeit keihard

Schoolont­bijt met kinderen in Efteling is evenement, dus streep erdoor

30 oktober KAATSHEUVEL - De aftrap van het nationale schoolontbijt in de Efteling kan aanstaande maandag niet doorgaan. Een groep basisschoolkinderen zou in het park ontbijten, via een livestream konden scholen uit het hele land meekijken. Maar het schoolontbijt in het pretpark blijkt een evenement te gelden, en dat mag niet, zo laat de stichting achter het ontbijt weten.