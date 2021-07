Weer of geen weer: opbouw Tilburgse kermis in volle gang

Inwoners Haghorst: wethouder, ga bouwen!

13 juli HAGHORST - De inwoners van Haghorst willen dat er zowel nu als in de toekomst voldoende woningen worden gebouwd in het dorp. Dat was de duidelijke boodschap die verantwoordelijke wethouder Leon van de Moosdijk maandagavond meekreeg tijdens de omgevingsdialoog over de woningbouw in het plan De Welder 2.