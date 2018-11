Weer ongeluk bij rotonde op de Moergestelseweg in Oisterwijk: fietser aangereden door automobilist

Horeca­nieuws: En dan duikt er weer een nieuwe sushizaak in Tilburg op

11:30 Do 29 nov: Terwijl de stad wordt bedolven onder de hamburgerzaken, duikt er opeens weer een sushizaak op. Als vanouds. De Geisha Lounge opent volgend jaar de deuren aan het NS-Plein. Sushi all you can eat (het zal geen verrassing zijn), maar wel met een extra troef: een honderden drankjes tellende drankenkaart. Van whisky tot bloementhee.