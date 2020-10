Wéér rijdt iemand op de schuine afzetting op de Tilburgse Heuvel

Drie dagen cel voor onruststo­ker Curaçaos­traat, maar justitie is nog niet klaar met hem

1 oktober TILBURG - De man die op 18 september met stoeptegels een raam van een woning in de Curaçaostraat probeerde in te gooien, is door de politierechter in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie dagen. Omdat de man al drie dagen in voorarrest zat, hoeft hij niet meer de cel in. Toch is justitie nog niet klaar met hem.