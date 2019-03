Weer speelfilm over crimineel Brabant in de maak

Werktitel

In de productie gaat een nieuwe burgemeester de strijd aan met de grote lokale crimineel ‘Opa Jantje’. Het verhaal zit daarmee vol verwijzingen naar de realiteit. De speelfilm is nog in ontwikkeling. Volgens een medewerkster van productiebedrijf Pupkin beginnen de opnames van de film met de ondertitel 'Niets is wat het lijkt’ binnenkort. Bij nadere vragen meldt de woordvoerster: ,,Het is echt nog veel te vroeg om hier iets over te zeggen. Ook gaat het nog om een werktitel.”