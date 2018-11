Weer verdachte (21) aangehouden voor betrokkenheid bij voetbalrellen NAC en Willem II

POLL Standbeeld voor Ireen Wüst mag hooguit 22.500 euro kosten, Arbeiders­par­tij wil ‘Ballefrut­ters­norm’

10:53 GOIRLE - Dat Ireen Wüst een standbeeld krijgt in Goirle, daar is Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-Riel) helemaal voor. ,,Het gaat mij wel om de hoogte van het bedrag dat daarvoor uitgetrokken moet worden: 80.000 euro. Een beeld van de Ballefrutter gaat 22.500 euro kosten. Dat verschil is wel heel groot.”