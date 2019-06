Weer verkeerslichten kapot in Tilburg: derde keer in twee maanden

Het herstel kan enkele dagen duren.



Het is de derde keer in ongeveer twee maanden tijd dat in Tilburg verkeerslichten uitvallen. Eind maart ontstond er een verkeerschaos op de kruising bij torenflat Westpoint omdat de verkeerslichten niet meer werkten. De oorzaak was een automobilist die tegen een kastje aan was gereden waarin de elektronica van de verkeerslichten was geplaatst. Pas na een week was de storing verholpen. Gedurende die week moest het verkeer 24 uur per dag worden geregeld door verkeersregelaars. Kosten: 100.000 euro.