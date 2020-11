Weer vertraging rond proces atletiekbaan Attila: ‘Diepe droevenis over gang van zaken’

Triest record voor zorgcen­trum De Clossen­borch: 5 coronado­den in een paar dagen tijd

11 november HILVARENBEEK - In een paar dagen tijd zijn vijf bewoners van verpleeghuis De Clossenborch in Hilvarenbeek overleden aan corona. Het is voor Thebe een triest record sinds het virus de kop op stak in maart, laat een woordvoerster weten. ,,Het virus heeft nergens zo'n forse gevolgen gehad bij een vestiging van Thebe als nu in Hilvarenbeek.”