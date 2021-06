Weer vijftig mensen welkom bij culturele centra: ‘Onwijs blij dat er weer meer kan’

OISTERWIJK/GOIRLE/HILVARENBEEK - De culturele centra in Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek mogen weer vijftig bezoekers toelaten. Hoewel het theaterseizoen als verloren moet worden gezien, is zaterdag een beetje een nieuwe start voor de centra. ,,Hier is echt wel een hoera-stemming", zegt Jeroen Zwartjes van het Elckerlyc.

Helemaal stil is het natuurlijk niet geweest in de culturele centra tijdens de lockdown. Er kwamen wel, mondjesmaat, mensen werken in de kantoren van Tiliander in Oisterwijk bijvoorbeeld. Het Elckerlyc ontvangt nog steeds mensen voor een vaccinatie. En toen de terrassen open mochten, hoopte Sanna Weustink van het Jan van Besouw dat ook zij weer koffie mocht gaan schenken op de twee terrassen in Goirle bij het culturele centrum.

,,Omdat we niet tot de horeca behoorden mocht dat niet, maar nu gaan we maandag weer helemaal los. Dan mag iedereen weer komen, graag zelfs", zegt Weustink. ,,Je merkt dat de mensen onwijs blij zijn dat er weer meer kan. Het seniorenkoor start weer met repetities, we hebben allerlei scholen die hier hun afscheidsmusical willen vertonen, de opleiding dans van Fontys pakt hier het podium en dat moedigen we ook aan. Kleine optredens zijn welkom”, aldus de Goirlese directeur van het Jan van Besouw.

Ook in Oisterwijk en Moergestel ziet Hans van der Sanden de reuring in zijn beide centra toenemen. ,,De grote orkesten zoals Asterius en harmonie Prinses Juliana bieden we het grote podium aan zodat ze toch weer op 1,5 meter kunnen repeteren met elkaar. Er zijn de musicals van scholen en zo is de theaterzaal de komende tijd bijna elke avond wel bezet. Iedereen staat weer te popelen”, zegt directeur Van der Sanden van Tiliander en Den Boogaard.

In het Elckerlyc zijn een aantal filmavonden gepland. Zelfs een tijdens een EK-wedstrijd. ,,Het is een alternatief voor de voetbalavonden. En verder komt de Bikse Opera repeteren, het klarinet ensemble, dat mag allemaal weer”, zegt algemeen manager Jeroen Zwartjes van het Elckerlyc.

Het theaterprogramma zag hij natuurlijk net als zijn collega’s in rook opgaan. Na de eerste lockdown zijn verschillende voorstellingen doorgeschoven, later werden diverse programma's definitief afgezegd. Ook de laatste twee voorstellingen in het Elckerlyc zijn nu doorgeschoven. Vanaf september start het programma weer.

Programma af of in de maak

Van der Sanden presenteert komende week het nieuwe programma, de voorverkoop start dan gelijk op donderdagochtend. Het Elckerlyc en het Jan van Besouw pakken dat net weer wat anders aan. ,,Ik durf geen compleet programma meer te presenteren. We communiceren steeds twee maanden vooruit. Om toch teleurstellingen te voorkomen als het weer doorgeschoven moet worden”, zegt Weustink.

Ook Zwartjes heeft nog geen compleet programma klaarliggen. Sommige voorstellingen zijn doorgeschoven, nieuwe zijn geboren. De centra zijn ook anders omgegaan met het retourneren van gekochte kaartjes. Elckerlyc, Tiliander en Den Boogaard hebben het geld gewoon teruggestort op verzoek. Zwartjes: ,,Ik zie dat als een vorm van klantvriendelijkheid.” Het Van Besouw doet dat niet in alle gevallen. Weustink: ,,Wij geven het bedrag terug in cadeaubonnen. We konden niet een hele programmering terug betalen, maar het is ook zo dat we mensen graag terug willen zien.”