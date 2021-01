Weerman Korst is bloednerveus. Toch eindelijk sneeuw? ‘Het kan, het kan...’

ETZ temt drukte: ‘Nieuwe ontvangst­ba­lies werken goed’

7:00 TILBURG - Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is tevreden over de nieuwe ontvangstbalies waarmee ze al ‘aan de deur’ grip krijgt op het aantal bezoekers. ,,Het is veel minder druk op de poliklinieken”, zegt een woordvoerder. ,,Er komen minder mensen die er niet gewenst zijn.”