Weerstand tegen windmolens in stil gebied bij Alphen wakkert stevig aan

Man uit Loon op Zand zou dochter meermaals misbruikt hebben: ‘Je hebt me mijn kindertijd afgepakt’

20 april BREDA/LOON OP ZAND - ,,Je maakt mama, mij en mijn zusje uit voor leugenaars. Maar je hebt me mijn kindertijd afgepakt. Jij vindt dat wij jouw leven kapot hebben gemaakt. Maar het is andersom.” Ze is nu 18 jaar en zou meermaals seksueel zijn misbruikt door haar vader uit Loon op Zand.