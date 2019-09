WeerZien: ‘Bondsbestuur was een fanatiek groepje’

Ben Vissers, bijvoorbeeld, herkende iemand: zijn vader Sjaak Vissers. ,,Hij staat uiterst rechts op de foto”, schrijft hij. ,,Mijn vader was toentertijd koster in de St. Annakerk aan de Capucijnenstraat in Tilburg. Helaas weet ik niet bij welke gelegenheid deze foto is genomen en of de aanwezige heren ook allemaal koster waren in Tilburg.”