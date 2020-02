WeerZien: zangers en vaandeldrager Heikes Mannenkoor

Eerst even een correctie. De foto van vorige week was gemaakt op het Tilburgse Radiopleintje, zo werd gedacht. Klopt niet! Het Radiopleintje ligt weliswaar op een steenworp afstand, maar de foto is gemaakt op de Oude Markt. ,,Rechts zit nu Anvers en op de achtergrond zie je de spullen van George van Delft. Ondertussen is daar nu een zaak waar vlaaien verkocht worden. Als Gerard Coolen (op de foto, red.) op zou kijken, zou hij de Heikese kerk kunnen bewonderen", schrijft Marcel van den Hurk, net als George van Delft een van de oprichters van de Kruikenmarkt.

Compliment

Voor de foto van vandaag blijven we dicht bij de locatie van de vorige foto want vandaag gaat het over het Heikes Mannenkoor, innig verbonden dus met de Heikese kerk waar Marcel van den Hurk het al over had. En er kwámen toch veel reacties binnen op deze foto en het koor. Een compliment aan de zangers, maar helaas leidde de stroom aan berichten er ook toe dat we niet meer met iedereen in contact konden komen, waarvoor excuus.

Maar snel door naar de foto. ,,De eerste persoon links op de eerste rij is mijn vader, Frans Weijters", liet diens zoon Frans Weijters junior bijvoorbeeld weten. Over dezelfde zanger stuurde Will Hartveld-van Haaren - een nicht van Weijters - een bericht. ,,Uit mijn jeugd weet ik dat het een belangrijke periode in zijn leven was", aldus Hartveld over haar oom. ,,Ik weet niet hoeveel jaar hij lid is geweest, maar wel dat zijn broer Piet ook lange tijd lid was van het koor." En Mariëtte de Rooij-van Berkel herkende ook háár vader op de foto. ,,Helemaal in het midden als zevende van rechts staat hij, Jan van Berkel. Tot zijn dood in 2014 is hij lid geweest van het koor waarvan ook een aantal jaren als voorzitter."

En zo kwamen er nog een heleboel andere mooie reacties binnen. Van Dorien de Nijs, Jos Buijks, Ine Schoenmakers-van der Borght, Wil Simons-de Nijs, Joep van Berkel (op de middelste rij is zijn al genoemde vader Jan te zien) en Gustave Raaijmakers, bijvoorbeeld. Laatstgenoemde is al decennialang bij het koor betrokken en noemde in zijn reactie heel wat namen. Zo herkende hij op de voorste rij onder anderen Guus Knaapen, Marius van Herwaarden, Frans Doomen, Wim Simons, Akkie van Gorkum, Wim de Nijs en Jan Hendriks. Op de tweede rij zag hij onder meer Emile Majoie, Ralph Hoppenbrouwers, Lau van de Werf, Juus Coolen, Jan Simons, Jo Lemmens, Theo Groenendaal, Ben Carlier en Cees Gerris staan, en op de achterste rij onder meer Tijn Coolen, Frans Remmers, Hans v.d. Werf, Hein Knaapen, Tijn Coolen en Sjef Versteden. En hoewel ook de naam Jopie Koch is gevallen, lijkt het erop dat de vaandeldrager rechts Paul van Hoek is.

Kerstvieringen

,,Beroemd waren de kerstvieringen die zorgden voor een overvolle kerk", aldus Wil Simons-de Nijs. ,,Ruim voor aanvangstijd kwamen de bezoekers al binnenlopen om maar zeker te zijn van een plaats. De nachtmis werd dan verzorgd door het Heikes koor aangevuld met dameskoor en een mooi klinkend orkest. Chique uitgedost in stemmig zwart-wit stonden ze dan op het priesterkoor."

Vera Kint-van Os: ,,Wat hebben we genoten van deze foto in het Brabants Dagblad! Wij hebben oude tijden opnieuw laten leven. Ik praat over 'wij', omdat ik geholpen ben door mijn neven Hein en Paul Knaapen, zonen van dirigent Guus Knaapen, die als tweede op de onderste rij zit. Deze foto is waarschijnlijk genomen tussen 1983 en 1986. Mooie tijd en mooie herinneringen.”

De VVV-bon gaat naar Gustave Raaijmakers.

De nieuwe foto

‘Studenten en docenten van De Rooi Pannen’ staat bij deze foto vermeld. Maar wie kan er meer vertellen over deze foto, de aanleiding voor het fotomoment op de middelbare school of herkent iemand?

Reacties onder vermelding van WeerZien naar Brabants Dagblad, postbus 719, 5000 AS Tilburg. Tel.: 013-5375272. E-mail: jeroenketelaars@hotmail.com.