Wees gerust Tilburgers, jullie mogen nu al kerst vieren

VIDEO Tilburg: acht schrijvers keken rond bij bedrijven en schreven kort verhaal

17:31 TILBURG - Acht Brabantse schrijvers liepen deze zomer mee bij acht bedrijven in Tilburg en omgeving. Ze keken achter de schermen, kletsten bij de koffieautomaat of dwaalden door het magazijn. Zo liep Tilburger Martijn Neggers rond bij Avec en Teddy Tops bij de gemeente Tilburg. Het doel: inspiratie opdoen voor een kort verhaal. De acht verhalen zijn gebundeld in de bundel INC. Het initiatief is van literair festival Tilt. Onder dit artikel vind je filmpjes met drie schrijvers.