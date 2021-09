Weet wat je over je billen sjort: TextielMuseum neemt het voortouw bij duurzame kledingkeuze

Het mondkapje mag af en daar zijn de leerlingen van De Rooi Pannen blij mee

24 september TILBURG - Vanaf zaterdag is de mondkapjesplicht in het onderwijs verleden tijd. VMBO-leerlingen van De Rooi Pannen in Tilburg namen vrijdag op ludieke wijze afscheid van de voorzorgsmaatregel. Dat het mondkapje nu niet meer hoeft, dat stemt de leerlingen voorlopig tevreden.