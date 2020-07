Weg met de tranen van groep 8: geen musical maar wel een film

TILBURG - Groep 8 van basisschool Pendula was ontroostbaar toen bleek dat de eindmusical niet door kon gaan. Maar inmiddels is iedereen weer vrolijk. Want als je geen musical kan opvoeren, dan neem je toch gewoon een film op? ,,Het is superleuk!”

Keihard gillen op de gang. Sinds groep 1 weten ze dat dat niet mag. ,,Maar het móest”, zegt Nena Krijnen (12). ,,Twee keer zelfs”, zegt Queste Struijcken (12). ,,Mijn stem sloeg over.” Deuren van klaslokalen zwaaiden open. Bezorgde gezichten. Nena lachend: ,,Eindelijk hebben we ook iets gedaan wat niet mag.”

De gil is straks terug te zien (en te horen) in de film Hotel Pendula. Hoofdrolspelers zijn Nena, Queste en alle andere achtstegroepers van basisschool Pendula in Tilburg. Behalve hoofdrolspelers zijn de leerlingen ook cameraman. Nena: ,,We hebben een script. Daarin staat wat we moeten doen. Net als met een musical.”

Quote Teksten en dansjes leren in een paar weken, dat gaat niet. De hele klas was verdrietig Nena Krijnen, Leerlinge van de Pendula

Een musical, daarop had groep 8 zich verheugd. Maar toen de school dicht moest door corona, hadden Nena, Queste en hun klasgenootjes er nog geen gekozen. Queste: ,,Toen de school weer open ging, was er te weinig tijd. Teksten en dansjes leren in een paar weken, dat gaat niet.” Nena: ,,De hele klas was verdrietig. Geen musical. Dan mist er echt iets.”

Supersaai

Maar er was een verrassing. Queste: ,,Meneer Remco zei: we gaan een film maken.” Nena: ,,Ik dacht meteen: dat is supersaai.” Vergissing, weet ze nu. ,,Het is superleuk! We doen alles zelf. We regelen kleding, de achtergrond, de locaties. We filmen ook zelf, gewoon met onze telefoon.”

Scène, over-de-schouder-shot, laptop-shot. Groep 8 heeft al veel geleerd. Nena: ,,Voordat je iets opneemt, zeg je eerst bijvoorbeeld: scène 1a, shot 6. Dan weet je naderhand welk stukje film het is. Zo kun je het helemaal uitstippelen.” Queste: ,,Ik maak vaker filmpjes. Voortaan doe ik het ook zo. Heel handig.”

Quote Bij een musical zou ik planken­koorts hebben. Nu niet. Als ik mijn tekst vergeet, begin ik gewoon opnieuw. Queste Struijcken, Leerlinge van de Pendula

Ook geleerd: spiekbriefjes verstoppen. Queste: ,,Bij een musical zou ik plankenkoorts hebben. Nu niet. Als ik mijn tekst vergeet, begin ik gewoon opnieuw.” Ook andere missers zijn niet erg. Nena: ,,Ik heb een shot waarin ik van schrik water moet uitspugen. Dat heb ik vier keer opnieuw gedaan.” Queste: ,,Bij mij bleef een scène met een lift maar mis gaan.”

Monteren

Maar wie plakt straks alle scènes en shots aan elkaar? ,,Meneer Remco”, zegt Nena: ,,Hij doet ook de voice-over.” Queste: ,,Hij is heel kalm. Hij jaagt ons niet op. Ik denk dat de film op tijd klaar is.” Dat wil zeggen: op de voorlaatste schooldag. Dan wil groep 8 de film aan de hele school laten zien.

Om de première spannend te houden, verklapt het duo liever nog niets. Maar ‘een gil door de school’ klinkt al heel spannend. ,,Oké”, zegt Queste. ,,Het gaat over een school en die moet worden gesloopt.” Nena: ,,Maar dan komen de leerlingen met een plan...”

Volledig scherm The making of 'Hotel Pendula'. Camerarman Nena filmt Queste. © Ester van Zundert