Weg vrij voor woningbouw op Bakertand na principe akkoord met Primagaz

Mannen opgepakt na inbraak in Tilburg

14:03 TILBURG - Twee mannen zijn maandagmiddag rond 18.00 uur aangehouden in Tilburg, nadat ze eerder in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur ingebroken hadden in een schuur aan de Stevenzandsestraat. De mannen hadden gereedschap meegenomen.