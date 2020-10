Wegens succes verlengd: muurschilderingenexperiment in Tilburg moet nog twee jaar blijven

,,Super", zegt kunstenaar Paul Watty over het nieuws dat het stadsbestuur nog twee jaar door wil. Wat hem betreft had Tilburg die stap al veel eerder mogen zetten.



De stad had vroeger een populaire scene, maar dat vind je niet echt terug in het stadsbeeld. Links en rechts werd Tilburg ondertussen ingehaald. ,,Wat is Heerlen nou? Wat gebeurt er in Goes? Dat denk ik dan, maar ze zijn er wel keigoed bezig, hele flats nemen ze onder handen. Wat dat betreft lopen we nog zwaar achter.”



Amen, zegt Daan Apples los van de kunstenaars. Hij is een van die mensen die nog met 'liefde te over' een plek wil aanwijzen. ,,Het is hier saai, smerig en alles is zwart geschilderd", zegt Apples over omgeving van de Westermarkt. ,,Een guur buurtje dat wel wat kleur kan gebruiken.”



Apples heeft al twee plekken uitgezocht, wil zich graag aanmelden bij de gemeente. ,,Heel chill", zegt-ie over het voornemen om Tilburg op meer plekken te 'pimpen'. ,,Ik was recent in Mechelen, daar zie je echt mooie exemplaren. Tilburg kan zeker zoiets gebruiken om mensen naar de stad te trekken."