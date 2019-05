Weggestuurde Jan B. had gebiedsverbod van gemeente Rijen

Dat bevestigt Jan B. zelf. Donderdagavond was er commotie toen hij door de politie werd weggestuurd bij het gemeentehuis in Rijen. Dat gebeurde na een melding van de gemeente over een ’verdachte situatie’. Er zou gezien zijn dat B. urenlang demonstratief in een bushokje voor het gemeentehuis zat.



B. ontkent desgevraagd dat hij iemand heeft willen intimideren. Hij zegt dat hij samen met zijn vriendin een half uur op de laatste bus naar Breda heeft zitten wachten. ,,Zeker geen urenlang. En ik heb even voor de deur van het gemeentehuis gestaan, maar ben niet binnen geweest.”