Wegrennen voor de politie met een tas BMW-onderdelen? ‘Ik was gewoon aan het joggen’

De verdachte friemelt onder de tafel met het mondkapje dat hij in de rechtszaal in Breda af mag zetten. Hij kijkt naar beneden en als hij praat, dan is dat met zachte stem. Zijn tolk moet vertalen want S. was dan wel in Nederland om werk te zoeken, hij wilde hier niet blijven. ,,Ik zou al naar huis zijn gevlogen in Litouwen, maar ik had mijn vlucht gemist. Daarom was ik die dag in een hotel”, verklaart hij over de dag dat de verdachte is opgepakt.